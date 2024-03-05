أمنية الفنان جميل برسوم تتحقق قبل وفاته بأيام

"كنت خايف أموت قبل ما أتكرم".. كانت هذه آخر كلمات الفنان المصري جميل برسوم قبل رحيله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد معاناة مع المرض.

كلمات الفنان الراحل الأخيرة كانت على المسرح عقب تكريمه في ختام مهرجان السينما الكاثوليكي في دورته الـ72، وهو ما تمناه برسوم في حياته.

رواد مواقع التواصل وزملاء الفنان الراحل نعوه بكلمات مؤثرة إذ وصفوه بالفنان الرائع والخلوق والمتواضع الذي أثرى الساحة الفنية العربية بأعماله الراقية وأمتع الجماهير بتمثيله الاستثنائي.

وجميل برسوم ممثل مصري شارك في العديد الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل أوان الورد عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها ولاد العم في 2009.

وقدم جميل أيضاً "أنا وابن خالتي، والصندوق، وتحت الوصاية، وفي يوم وليلة، وفلانتينو، وحكايتي، ونصيبي وقسمتك".

وكان لديه رصيد كبير في المسرح خاصة مسرح الطليعة إذ قدم مسرحية "الناس في طيبة"، وكان من أبرز أدواره على خشبة المسرح دروه في مسرحية هاملت مع الفنان محمد صبحي.