مخاوف إسرائيلية من عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة

كثر الحديث مؤخراً عن خيارعودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لكنه لا يروق للأوساط السياسية في تل أبيب.

صحيفة "يسرائيل هيوم" حذَّرت من إمكانية موافقة حكومة نتنياهو على إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، وهو مقترح تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

رأت الصحيفة العبرية أن السماح بخطوة من هذا النوع يعني إمكانية تشكُل ما سمَّته "جيشًا عربيًّا جديدًا" قرب التجمعات السكنية الإسرائيلية، لا سيما أن بعض أفراد القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تلقت تدريبات من خبراء أمريكيين، أشاد بهجوم السابع من أكتوبر، على حد قول الصحيفة..

ولفتت إلى أن "جميع الإسرائيليين يدعمون القضاء على حماس كسلطة قائمة على غزة، لكن لا يجب أن يكون البديل هو السلطة الفلسطينية..

وذكرت الصحيفة، على لسان المؤرخ الإسرائيلي آفي بارئيلي، رئيس معهد بن غوريون البحثي للدراسات الإسرائيلية الصهيونية، أن خلاصة الأحداث الأخيرة هي أنه "من غير الممكن العودة بالتاريخ إلى ما قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007"، وأن كل عسكري أو رجل دولة إسرائيلي أو أمريكي يضع احتمال عودة السلطة الفلسطينية بالاعتبار هو"منفصل عن الواقع"، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي "تُعلِّم التلاميذ إبادة الشعب اليهودي..