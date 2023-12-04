أسرار "الفحم الحيوي" في الزراعة والمناخ

يمكننا الزراعة في الصحراء. وإنه لأمر رائع أن أكون هنا في مدينة إكسبو، منطقة المزارع الحضرية.

ما نعرضه هنا هو طريقة لفعل ذلك، لذا نحن نستخدم ما يسمى بالفحم الحيوي؛ إذ ندمجه مع سماد عضوي لخلق الظروف المناسبة للزراعة.

ينتج من هذه العملية نحو 80 إلى 90% من الكربون النقي، من أخذ المواد البيولوجية العضوية مثل رقاقة الخشب وتبخير كل شيء في تركيبتها ليس كربونًا ستنتج بل مادة مثل الفحم.

ذلك الفحم الحيوي المدمج مع السماد الطبيعي، كما تعلمون، هو مادة عضوية متحللة، يسمح لنا بتعديل تركيبة التربة التي نقوم بعرضها هنا، وما قمنا به هو أننا دمجنا تلك التربة مع الرمل، لذا نأخذ هذه المادة الحيوية، والرمال، وتلك المادة العضوية؛ ما يعني خلق بيئة مناسبة للنباتات لتزدهر.

وسترين هنا في إكسبو، لدينا عدد من المحاصيل الغذائية المختلفة، والتي تزدهر بشكل حقيقي وجميل، وما نراه من المحاصيل التي تنمو في هذه البيئة مقابل المحاصيل التي تنمو في الرمال فقط؛ هو أن النبات نفسه أكثر صحة.

ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني نبات صحّي؟ يعني أنه أكثر إنتاجًا، فاذا نظرنا إلى النباتات التي نزرعها في التربة المعدلة، فسنلاحظ أن لديها نقاطًا أكثر، حيث ستحمل الثمار. على سبيل المثال، بعض نباتات الفلفل هنا، ستلاحظون أن هناك الكثير من النقاط التي ستظهر على تلك الثمار، وهذا مهم؛ لأنه يثبت أن النبتة تعمل بشكل جيد؛ ما يعني أن الفحم الحيوي يقوم بدور الإسفنج في امتصاص الماء والمغذيات، ويحتفظ بها في الرمال بدلًا من ذهاب الماء هباء في الرمال؛ وهذا يعني أن البنية الجذرية للنبتة قادرة على الوصول إلى هذه المياه والمغذيات عندما تحتاج إليها، وليس فقط عندما يعمل الري. وهكذا فإن نقاط الثمار الإضافية هذه، تعني أن هذه الأرض أكثر إنتاجية في الهكتار الذي تستخدم فيه هذه التربة، وثانيًا يكون المزارع قادرًا على كسب المزيد من الإيرادات بسبب زيادة إنتاجية النبات. وثالثًا، نحن نقوم بفصل ثاني أكسيد الكربون خارج الغلاف الجوي باستخدام الفحم الحيوي ووضعه في التربة.