مهاتير محمد.. "الرجل العجوز" يركض نحو السلطة مجددا في ماليزيا

ما زلت واقفا على قدمي.. جملة رد بها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد على من نصحوه بترك الحياة السياسية وعدم الترشح في السباق الانتخابي المقبل.

ولكن هوس الحلم بالعودة إلى رئاسة الوزراء مجددا، يبدو أنه لم ينتهي لمهاتير الذي تخطى عمره عتبة التسعين عاما، فقد قدم رسميا أوراق ترشّحه للانتخابات العامة أملا في أن يكتب له القدر حظا يجعله يتربع على زعامتها للمرة الثالثة، والتي قد تكون آخر سباق انتخابي يدخله.

فرص فوز مهاتير الذي صنفته موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنه أكبر رئيس وزراء عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، تبدو ضئيلة للغاية، لأن زمنه قد ولّى بعدما حصل على فرصة ثانية وأخفق فيها، بحسب وكالة فرانس برس.