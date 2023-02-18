تعددت نظريات المؤامرة والزلزال واحد.. تعرّف على أبرزها

منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف القتلى انتشرت على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار المزيفة، ونظريات المؤامرة، التي تسابق أصحابها لتفسير أسباب الكارثة الإنسانية دون منطق أو دليل.

وبحسب دراسة أجراها معهد "ماساشوستس للتكنولوجيا"، فإن إقدام الناس على تداول الأخبار ومشاركتها دون تدقيق أثناء الأزمات والكوارث يساهم في انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات أسرع بـ 6 مرات من الأخبار الصحيحة

أما أبرز 4 نظريات مؤامرة متداولة تسببت في وقوع الزلزال، فجاءت كالتالي:

نظرية مشروع هارب السري

تقوم هذه النظرية على إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أحد أسلحتها الغامضة التي يمكنها إحداث زلازل صناعية والتي تُجرى صناعتها في مشروع " HAARP" السري الذي لديه القدرة على تعديل المجال الكهرومغناطيسي للأرض، والسيطرة على الطقس والمناخ، كما تدعي النظرية أن أمريكا ألقت قنبلة نووية صغيرة في البحر قبالة السواحل التركية

نظرية الغواصة الروسية

نظرية تزعم انفجار قنبلة نووية صغيرة داخل غواصة روسية في أعماق البحر المتوسط، مما تسبب بحدوث الزلزال المدمر، لكن روسيا لم تعلن عن انفجار أو غرق أي غواصة تابعة لها، كما لم ترصد أي دولة أخرى مثل هذا الحادث.

نظرية السدود التركية واحتباس الماء

تعد واحدة من أكثر النظريات انتشارًا في أعقاب الزلزال، ويلقي البعض باللوم على تركيا في إنشاء عشرات السدود التي خلفت وراءها بحيرات تخزين مياه عملاقة ما أدى لتسرب كميات ضخمة من المياه الجوفية في الأرض أدت لحدوث الزلزال .

نظرية الانفجار النووي

يرى أصحاب هذه النظرية أن الزلزال وقع نتيجة تجربة نووية خاطئة داخل المشروع النووي الروسي التركي في محطة "أكويو" النووية التركية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

لكن هذه المحطة التي تبنيها شركة "روس آتوم" الروسية في مرسين التركية ما زالت قيد الإنشاء، فيما نفت الحكومة التركية وقوع أي انفجار نووي أو تسرب إشعاعي داخل المحطة قبل أو بعد الزلزال.

وأنتم، ما أبرز نظريات المؤامرة التي سمعتم عنها وتسببت بوقع الزلزال؟