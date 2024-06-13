من أصل فلسطيني.. من هي ريما حسن التي ستحمل "القضية" للبرلمان الأوروبي؟

تعتبر القضية الفلسطينية شأناً أوروبياً، فرنسية من أصل فلسطيني، من هي ريما حسن التي حظيت بمقعد في البرلمان الأوروبي؟

وصلت حسن إلى فرنسا قادمة من سورية، وهي في التاسعة من عمرها وأصبحت مواطنة فرنسية متجنسة عام 2010 عندما بلغت 18 عاماً، خريجة قانون دولي من جامعة السوربون الفرنسية، عُرفت على الدوام بأنها مدافعة عن حقوق اللاجئين..

الفصل العنصري كان عنوان أطروحتها الجامعية، وكانت محوراً لسجالات في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية مؤخراً، بسبب وصفها الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة".

ولدت عام 1992 في مخيم النيرب لللاجئين في سورية والواقع إلى الشرق من مدينة حلب، وكانت من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، فقد استقرت عائلة والدها في سوريا بعد تهجيرها عام 1948 وهي تنحدر من قرية البروة شرق عكا..

أسست ريما حسن عام 2019 "مرصد مخيمات اللجوء"، واختارتها النسخة الفرنسية من مجلة "فوربس" عام 2023، لتكون على قائمة 40 امرأة مميزة، كما أسست "مرصد مخيمات اللجوء" (OCR)، الهادف لدراسة ونشر الوعي حول أوضاع المقيمين في مخيمات اللجوء حول العالم.

وفي سباق محموم بالمصالح واختلاف الرؤى، وعدت ريما حسن أبناء شعبها في لقاء تلفزيوني بأنها ستحمل القضية الفلسطينية إلى البرلمان الأوروبي، كيف لا وهي من رددت على الملأ كلام محمود درويش، من أنا من دون منفى؟