زفة شامية وفزعة أردنية لإسعاد طالبة مصرية تفوقت بالثانوية العامة

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفتاة المصرية منة الله أبت إلا أن تدخل الفرح والسرور على قلب ذويها.

منّة الله تمّام فتاة مصرية نجحت بتفوّق في امتحان الثانوية العامة الأردني بمعدل 95.7%، ليعم الفرح قلب والدها هذا البائع المتجوّل على عربة في مدينة المفرق شمال الأردن منذ 27 عامًا.

ولدت منة الله في مصر ثم انتقلت إلى الأردن بعد ولادتها بعام واحد لتستقر في محافظة المفرق وينطلق لسانها باللهجة الأردنية العامية.

والد منّة رجل بسيط معروف عند أهل المفرق بطيبته، يطمح اليوم لأن يدرس ابنته الطب في إحدى الجامعات الأردنية.

أهالي محافظة المفرق الأردنية يعتبرون والد منة واحدًا منهم، فكانوا على الموعد بإقامتهم حفلًا كبيرًا بمناسبة نجاح ابنته، فحضرت الفرق الغنائية والزفة الشامية.

وتتطلّع منّة الله لدراسة الطب في المملكة في الأردن وطموحها خدمة المجتمع وتخصيص نصيب كبير للفئات الفقيرة والمحتاجة.