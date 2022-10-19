الاحتجاجات تجتاح القارة العجوز.. هل بات الربيع الأوروبي قريبا؟

الاحتجاجات تجتاح أوروبا فيما بات البعض يطلق عليه الربيع الأوروبي جراء ارتفاع أسعار الطاقة وسط شكاوى أوروبية من أن أمريكا تبيع للقارة الغاز بأربعة أضعاف السعر.

ففي فرنسا هاجمت الشرطة آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بزيادة الرواتب مع تضاؤل القدرة الشرائية في مواجهة التضخم الذي لم تشهد له فرنسا مثيلا منذ عقود وفي نفس الوقت تجتاح البلاد إضرابات عمالية عاصفة.

وفي إيطاليا استهدف المتظاهرون الارتفاع الهائل في أسعار الكهرباء والغاز وحمل البعض أولادهم مع شعارات أنهم لن يدفعوا أسعارا باهظة للطاقة.

وفي إسبانيا، وصل الأمر إلى المتقاعدين الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين بمعاشات تقاعدية أعلى ورواتب أفضل في مواجهة ارتفاع التضخم.

وفي المجر تظاهر آلاف الطلاب دعما للمدرسين المضربين عن العمل من أجل زيادة رواتبهم في ظل التضخم بينما ردت الحكومة بفصل بعض المدرسين وتوجيه الإنذارات لبعضهم.

وتشمل الإضرابات والاحتجاجات كذلك بريطانيا وبلجيكا وألمانيا فهل بتنا على أبواب الربيع الأوروبي؟.