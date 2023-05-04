كواليس محاولة اغتيال بوتين في الكرملين

هذا المشهد يوثّق حالة غير مسبوقة.. طائرتان مسيرتان انفجرتا فوق مقر إقامة الرئيس بوتين في قصر الكرملين.

ست عشرة دقيقة بين وصول المسيرة الأولى والثانية.. والجيش الروسي أعلن تعطيل و إسقاط المسيرتين المهاجمتين دون وقوع أي إصابات.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الرئيس بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

وبينما نفت الرئاسة الأوكرانية مسؤوليتها عن الهجوم.

موسكو اتهمت كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس بوتين، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإرهابي في المكان والزمان المناسبين.

فأي رد روسي ستشهده الأيام القادمة؟