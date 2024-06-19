يفضلون "الإمارات".. أثرياء بريطانيا يهجرونها!

منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، باتت بريطانيا وجهة غير جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال، بعد أن كانت لندن نقطة جذب للعائلات الثرية من جميع أنحاء العالم.

فقدت البلاد 16500 مليونير بسبب الهجرة، بين عامي 2017 و 2023، وفقاً لتقرير أعدته شركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية للهجرة.

والذي أدلى بإحصائيات صادمة حول 2024 فاقت التوقعات، فبحسب تقرير عن نوايا أثرياء العالم في الهجرة، ستفقد المملكة المتحدة نحو 9500 مليونير هذا العام، وهو أكثر من ضعف العدد الذي غادر البلاد في عام 2023، متفوقة بذلك على جميع دول العالم، ما عدا الصين التي يُتوقع أن تفقد 15200 مليونير هذا العام، وفقاً لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة.

في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإجراء انتخابات تُظهر تقدُّم حزب العمال المعارض، الذي يدعو إلى زيادة بعض الضرائب على الأثرياء، بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين الحاكم.

ولمعرفة الوجهة المفضلة لأصحاب الملايين، عمدت شركة New World Wealth إلى تقدير أرقام الهجرة بناءً على بيانات النقل وإحصاءات برنامج هجرة الاستثمار والمقابلات مع الوسطاء في صناعة الثروة.

وكانت النتيجة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الوجهة الأولى لأصحاب الملايين الذين هجروا بريطانيا، إذ من المقرر أن تجتذب 6700 من الأثرياء للعام الحالي 2024.

وبحسب شركة هينلي، فإن عدد المليونيرات الذين يعيشون في دبي ارتفع بنسبة 78% خلال العقد الماضي لأسباب عديدة أهمها عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، ولكون دبي منطقة زمنية ملائمة لقارات متعددة، وتملك مطاراً على مستوى عالمي، ناهيك عن إنشاء كل من أبوظبي ودبي أسواقاً مالية متطورة لاستقطاب الشركات العالمية والمكاتب العائلية بإنشاء فروع لها، ضمن إطار جهود الإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.