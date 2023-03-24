أجواء رمضان في بريطانيا

يقول الشيخ محمد إسماعيل رشيد، أمين عام جمعية علماء وأئمة بريطانيا، إن مسلمي المملكة المتحدة، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين مسلم، يتمركزون في المدن الكبرى، مثل لندن، وبرمينغهام، وشفيلد، وبرادفورد، وغلاسكو، ومانشستر، وغيرها، مؤكدًا وجود أكثر من ألفي مسجد في مختلف المناطق.

ويضيف الشيخ محمد إسماعيل لـ"إرم نيوز": "من العادات الجميلة جدًا في بريطانيا، تقديم إفطارات جماعية للمسلمين في بعض المساجد، وكذلك تقديم المراكز الكبيرة مساعدات ووجبات حتى لغير المسلمين".

وينوه الداعية الإسلامي، وهو مرشد ديني في جامعة شفيلد البريطانية، إلى "عادة جديدة ممتازة حدثت هذا العام وستسهم في زرع المحبة والتسامح بين الجميع وتعزز من الاندماج بشكل كبير، حيث قامت بلدية لندن بتزيين الشوارع بتصميمات خاصة بالشهر الفضيل، وبسطت موائد الرحمن الجماعية في أكثر من مكان"، مشيدًا بجهود عمدة لندن صادق خان، الذي ينتمي للإسلام.