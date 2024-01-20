لبنان "أخطر" دولة في العالم في قيادة السيارات

احتلَّ لبنان المركزَ الأول كأخطر دولة في العالم في قيادة السيارات بحسب ما أورد حساب "وورلد إنديكس)

هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح جدلاً حول دقة التقرير.

تجمُّعُ الشباب للتوعية الاجتماعية "اليازا" يقول إن لديه مآخذ على هذه الدراسة، وإنه طرحها لدقّ ناقوس الخطر واستطلاع الأصداء إزاءها.

ومما لا شك فيه، أن قيادةَ السيارات في لبنان ليست بالأمر الهيّن، وأن اللبناني يقود سيارته بتوتر كبير ويتعايش مع غياب النظام والقوانين.

ويضاف إلى حال الطرقات المأساوية، الفوضى في قيادة الدراجات النارية؛ ما يزيد من الأسباب المؤدية للحوادث.

حيال هذا الواقع الخطير، نسأل: هل استحداث شبكة نقل مشترك تشمل كل المناطق اللبنانية، من شأنه أن يخفف حوادث السيارات، لا سيما تلك التي تفتقد للصيانة؟