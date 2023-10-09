إسرائيل تدخل حالة حرب.. هكذا يتأثر الاقتصاد

يبدو أن عملية "طوفان الأقصى" ستجبر إسرائيل على خوض حرب جديدة ضد قطاع غزة.. يقول إعلام عبري هذه الحرب لن تكون كسابقاتها و سترهق الاقتصاد الاسرائيلي ..

كل السيناريوهات تشير إلى تطور مثير للاشتباكات وأن الحرب لا بدّ منها .. يقول موقع calcalist الاسرائيلي إنه ليس من المستبعد أن تؤدي الأحداث الصعبة في الجنوب إلى قتال عنيف في قطاع غزة لم تشهد إسرائيل مثله منذ أكثر من عقد من الزمن ..

وبحسب الموقع الاسرائيلي تصل تكاليف مثل هذه الجولات القتالية إلى مليارات الشواكل، وتنقسم إلى تكاليف مباشرة وغير مباشرة..

ووفقاً للحروب الماضية التي خاضتها اسرائيل ، تبلغ تكلفة جولة القتال حوالي 100-250 مليون شيكل أي مايعادل (26-65 مليون دولار) يومياً، اعتماداً على ساحة ونطاق القتال..

التكاليف المباشرة تشمل نفقات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، من ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية إلى دفع أيام الاحتياط وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى.. و تعويض المدنيين المصابين أو الذين تضررت ملكياتهم..

لكن من الصعب قياس التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق و التي تشمل خسائر الشركات التي تضطر للإغلاق، والأضرار التي تلحق بالسياحة و الصناعة .

موقع calcalist صنّف أكثر الحروب كلفةً في السنوات الأخيرة على النحو التالي

حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً.. بلغت تكلفتها حوالي 12 مليار شيكل ما يعادل(3.12 مليار دولار )

عملية الجرف الصامد عام 2014، و التي استمرت حوالي 50 يوماً بلغت تكلفتها 8.7 مليار شيكل ما يعادل (2.2 مليار دولار).

أما عملية حارس الأسوار عام 2021، و التي استمرت 11 يوماً بلغت تكلفتها المباشرة 4-5 مليار شيكل مايعادل (1-1.3 مليار دولار).. و لحقها 1.2 مليار شيكل تكاليف غير مباشرة ..

أما هذه العملية التي أطلقت عليها اسرائيل السيوف الحديدية يصفها مراقبون بأنها مختلفة بكل معطياتها و ستكون اختباراً صعباً لحكومة نتنياهو الجديدة ..