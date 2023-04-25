هكذا وضعت الصين بصمتها في منطقة الشرق الأوسط

بينما تتسع هوة الخلافات بين أمريكا و الصين، تتفقان في التأكيد على أهمية الشرق الأوسط وتتنافسان فيه.

وأصبح ظهور منطقة الشرق الأوسط كجبهة رئيسية في الحرب الباردة الجديدة بين بكين واشنطن أكثر وضوحًا، بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية التي كشفت في تقرير مفصل كيف وضعت الصين بصمتها في المنطقة بطريقة لم يكن من الممكن تخمينها قبل ستة أشهر، لا سيما من خلال توسطها في الاتفاق بين إيران والسعودية والذي حمل في طياته الكثير من المتغيرات التي وصفت بـ"الدراماتيكية"، وفقاً للتقرير.

بصمات الصين الدبلوماسية في المنطقة تتسع، بعد أن أطلق وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ مؤخراً، جهوداً لتشجيع استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية والوصول إلى حل يرضي الطرفين.

أما على الصعيد المالي، افتتح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أول مكتب خارجي له في العالم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ فإن مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، يهدف إلى "العمل كوجهة استراتيجية".

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مقره بكين، أُنشئ منذ ما يقرب عقداً من الزمان باعتباره رد الصين على المؤسسات المالية التي أنشأتها الدول الغربية.

جاءت هذه التطورات في أعقاب "الصدمة" التي حدثت في واشنطن، بعد أن أقرت السعودية ودول تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على التوازن في سوق الطاقة العالمي.

و بالإضافة إلى أن بكين أصبحت الزبون الرئيسي للطاقة في الشرق الأوسط، إلا أنها تسير في خط عريض لتوقيع اتفاقيات تعاون ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة مع دول الخليج.

وبين الدبلوماسية الصينية واتفاقياتها الاقتصادية هناك ساحة ثالثة ترغب واشنطن في أن تبقى يقظةً فيها إذا كانت لا ترغب في النزوح من منطقة الشرق الأوسط وهي ساحة التعاون العسكري.

ووفقاً لتقرير الوكالة الأمريكية، فإن الصين حتى الآن لم تصبح عنواناً رئيسياً كبيراً فيما يتعلق بالتعاون العسكري وتوريد الأسلحة إلى الخليج العربي و بالتالي على الولايات المتحدة الحذر في هذا الأمر.. فالقوات الصينية قريبة والأمور تتطور بسرعة.