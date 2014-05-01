"إرم" تلتقي منيب المصري عضو وفد المصالحة الفلسطينية

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رام الله- قال رجل الأعمال الفلسطيني وعضو وفد المصالحة الفلسطينية منيب المصري إنه يأمل أن يتم اختيار شاب فلسطيني أو شابة كي يكون على رأس الحكومة الفلسطينية القادمة، والتي يعكف الرئيس الفلسطيني على عقد مشاورات لتشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وبين المصري، خلال لقاء خاص مع "إرم"، أنّ الحوارات التي سبقت الاتفاق مع حماس، امتدت لشهر كامل، قبل أن يكلف الرئيس عباس وفداً يمثل منظمة التحرير للتوجه إلى غزة للاتفاق مع حماس على تنفيذ تفاهمات القاهرة والدوحة.

وأشار أنّ التهديدات الإسرائيلية بمعاقبة السلطة الفلسطينية إثر توقيع المصالحة مع حماس، يجب أن يقابل بمظلة أمان عربية تحمي السلطة وتوفر لها الدعم المالي والسياسي.