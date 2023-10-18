واجه صعوبات ومخاطر.. كواليس رحلة بلينكن الفوضوية إلى الشرق الأوسط

وصفت رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى الشرق الأوسط بالفوضوية، فقد امتدت الرحلة من يومين إلى 6 أيام، وشملت 10 محطات حتى صباح الـ17 من أكتوبر.

ما يؤشر إلى حجم وتعقيد الأزمة الدبلوماسية التي يواجهها الوزير الأمريكي، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي قالت إن الوزير بلينكن واجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافه، حيث لم ينجح خلال تلك الجولة المكوكية في تأمين المرور الحر للمواطنين الأمريكيين من غزة إلى مصر، كما اضطر إلى إلغاء خطط عودته إلى الولايات المتحدة، وإضافة رحلة عودة إلى إسرائيل ضمن جدوله.

وكانت الرحلة مشحونة بالمخاطر، حيث تعرض بلينكن ومرافقوه إلى صافرات الإنذار عدة مرات، واضطروا إلى الاختباء في الملاجئ.

الصحيفة الأمريكية وثقت الأحداث البارزة في رحلة بلينكن.

حيث بدأ رحلته في 11 أكتوبر، وسرعان ما ألغى خطته الأصلية للعودة إلى الولايات المتحدة بعد يومين، بعد تصاعد الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

في 12 أكتوبر، زار بلينكن الأردن وقطر والبحرين والسعودية.

في 14 أكتوبر، زار بلينكن الإمارات العربية المتحدة، ثم عاد إلى الرياض للقاء ولي العهد محمد بن سلمان.

في 15 أكتوبر، زار بلينكن مصر، ثم عاد إلى إسرائيل للقاء بنيامين نتنياهو.

في 16 أكتوبر، واجه بلينكن ومرافقوه صافرات الإنذار عدة مرات، واضطروا إلى الاختباء في الملاجئ.. دون أن تلوح نهاية الزيارة في الأفق.