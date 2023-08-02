إيلون ماسك يثير قلق قادة العالم

باتت هيمنة الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك على الفضاء تُثير مخاوفَ عالمية، وتقلق الجيوش والقادة السياسيين.

ماسك، الذي يقود شركات سبيس إكس وتسلا وتويتر، أصبح اللاعب الأكثر هيمنة في الفضاء، حيث جمع بثبات القوة بمجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية.

تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قال إن أسلوب الملياردير الأمريكي المتقلب يثير القلق في جميع أنحاء العالم، حيث يمارس ماسك سلطته أحياناً بطرق لا يمكن التنبؤ بها.

منذ عام 2019، أرسل ماسك صواريخ سبيس إكس إلى الفضاء كل أسبوع تقريباً، والتي تنقل عشرات الأقمار الصناعية، وتتواصل الأقمار الصناعية مع المحطات على الأرض، حتى تتمكن من إرسال الإنترنت عالي السرعة إلى كل ركن من أركان الكوكب تقريباً.

حالياً يتواجد أكثر من 4500 قمر صناعي من "ستارلينك" في السماء، وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع الأقمار الصناعية النشطة.

غالباً ما يكون "ستارلينك" هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت في مناطق الحرب والمناطق النائية والأماكن التي ضربتها الكوارث الطبيعية.

في أوكرانيا، يتم استخدامه لتنسيق ضربات الطائرات بدون طيار وجمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن ماسك شخصية متقلبة وله ولاءات غامضة.. ويمكنه وحده أن يقرر إغلاق الوصول إلى الإنترنت من "ستارلينك" لعميل أو بلد ما، ولديه القدرة على الاستفادة من المعلومات الحساسة التي تجمعها الخدمة، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية .

في أوكرانيا، تأكدت بعض المخاوف، إذ قام ماسك بتقييد الوصول إلى "ستارلينك" عدة مرات خلال الحرب، كما قال أشخاص مطلعون على الوضع للصحيفة.

واللافت أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي أيضاً واحدة من أكبر عملاء "سبيس إكس"، حيث تستخدم صواريخها في مهام "ناسا" وتطلق أقماراً صناعية للمراقبة العسكرية.

فيما تشعر حكومات أخرى بالحذر.. قال مسؤولون تايوانيون وأمريكيون إن تايوان التي لديها بنية تحتية للإنترنت يمكن أن تكون عرضة للخطر في حالة حدوث غزو صيني، وهي مترددة في استخدام الخدمة جزئياً بسبب روابط ماسك التجارية مع الصين .

كما أن الصين لديها أيضاً مخاوفها الخاصة.. وقال إيلون ماسك، العام الماضي، إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يشغل "ستارلينك" داخل البلاد، حيث يخضع الإنترنت لرقابة الدولة.

بينما خصَّص الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً جزئياً بالشكوك بشأن "ستارلينك" وماسك، حوالي 2.6 مليار دولار؛ لبناء كوكبة أقمار صناعية للاستخدام المدني والعسكري.

قوة إيلون ماسك بين النجوم دفعت قادة العالم لإعادة حساباتهم والتفكير ملياً.. فمن المهم جداً أن تظل حكومات العالم على دراية بماذا يفكّر أغنى رجل في العالم.