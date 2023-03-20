البنتاغون يعترف: ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بين الطيارين العسكريين في أمريكا

نتائج صادمة لدراسة أجرتها وزارة الدفاع الامريكية، أظهرت ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين طياريها العسكريين، بل ولأول مرة ظهور تعرض الطواقم الأرضية المساعدة للمرض أيضا. بينما كان اللافت بحسب وكالة أسوشيتد برس هو عدم تحديد الدراسة لأسباب ذلك.

الدراسة التي استغرقت عاما، على ما يقرب من 900000 من أفراد الخدمة الذين قادوا أو عملوا على طائرة عسكرية بين عامي 1992 و 2017، أكدت تعرضهم لمعدلات أعلى بكثير للإصابة بسرطانات الجلد والغدة الدرقية والدماغ والبروستاتا وغيرها. مقارنة بسكان الولايات المتحدة.

الدراسة كانت مطلوبة من قبل الكونغرس في مشروع قانون الدفاع لعام 2021. الذي يطالب ليس فقط بتحديد "المواد المسرطنة المرتبطة بعمليات الطيران العسكرية"، ولكن أيضا نوع الطائرات والمواقع التي خدمت فيها.