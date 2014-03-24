الهلباوي يكشف صلة شباب خيرت الشاطر بتنظيم القاعدة

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هاجم القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي، تنظيمه السابق بسبب دعمه وتأييده للعنف، قائلاً: "عندما كنت في مكتب الإرشاد العالمي كنا ندين العنف في كل بلاد العالم بعكس اليوم"، واستنكر تصريحات الشابين عبد الرحمن عز وأحمد المغير أكثر المقربين من خيرت الشاطر التي قالوا خلالها: "آسف يا بن لادن"، متسائلاً: "هل نفتح مصر للقاعدة بعد فشلهم في العراق وأفغستان وسوريا والصومال وتدميرهم تلك البلاد".

كما شن الهلباوى هجوماً على الجماعة الإسلامية وقاداتها، خلال حواره في برنامج "تلت التلاتة" الذي يقدمه عمرو خفاجي على فضائية "أون تي في"، لافتاً إلى أن الجماعة الإسلامية تفقد كل يوم العقول الناضجة والتي تمتلك الحكمة والفهم والإدارك أمثال ناجح إبراهيم وكرم زهدي، بسبب ما يمارسه طارق الزمر مما سماه "فتونة" بقوله سنسحقهم، في إشارة للمنشقين.

وأرجع الهلباوي أسباب ما وصفه بـ"الفتونة" داخل تلك الجماعات لكونهم يرون أن 30 يونيو انقلاباً وليس ثورة، غاضين النظر عن الـ30 مليون مصري الذي نزل الشوارع والميادين رفضاً لحكم الإخوان.

وتساءل القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين :"أين عاصم عبد الماجد الآن وأين حملته التي أطلقها باسم "تجرد" فلا هو تجرد ولا جماعته تجردت من الأفكار المتطرفة".