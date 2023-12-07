حراس نتنياهو فتشوا قائد الجيش بحثاً عن "مسجل صوت"

أزمة في قلب حكومة الحرب.. هذا ما كشفت عنه حادثة غير اعتيادية في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بسبب إجراء تفتيشي بحثا عن مسجل صوت.

القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن الأزمة بدأت حين طلب حارس أمن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفتيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي شخصيا، حين كان الأخير في طريقه لحضور اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

خطوة حارس الأمن أشعلت غضب رأس الجهاز العسكري الذي عبر عن استيائه لعدد من المسؤولين السياسيين، فيما برر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإجراء بأن حارس الأمن أراد ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في الاجتماع ليس بحوزتهم أجهزة تسجيل.