بسبب عجز والدتهم.. المسؤولية تحرم 7 أيتام يمنيين من طفولتهم

تحبس الظروف المؤلمة، سبعة من الأطفال بين جدران هذا المنزل المستأجر، في الأطراف الفاصلة بين لحج و عدن، وسط أجواء غير اعتيادية نسبة إلى سنّهم.

لا يعرف هؤلاء الأيتام الصغار معنًا للطفولة.. فبدلًا عن ساحات المدارس وساعات اللعب واكتساب المهارات، وجدوا أنفسهم معنيين وحدهم برعاية والدتهم ضابطة الشرطة، التي باتت مقعدة منذ 6 سنوات، بعد عام واحد على رحيل زوجها عن الحياة.

تكبّل السمنة المفرطة والدتهم "منى صالح" المعروفة بـ"أم دنيا" عن الحراك، بعد أن وصل وزنها إلى 350 كيلو غراما، وهي التي اعتادت على مدى أكثر من 20 عاما، على التنقّل الدؤوب بين النيابات والمحاكم في عدن ولحج، قبل أن تتحوّل حياتها خلال السنوات الأخيرة، إلى مأساة شملت جميع أفراد أسرتها.

وفي ظل استمرار عجز "أم دنيا"، ووضعها المعيشي الصعب، يطول حرمان أطفالها من الالتحاق بالتعليم، باستثناء "دانيال" ذو الـ11 ربيعًا، الذي بالكاد تمكنت الأسرة من إلحاقه بمدرسة حكومية وحيدة في المنطقة، مولتها الأمم المتحدة، بداية العام الدراسي الحالي، رغم تأخره عن أقرانه في الفصل لعدة سنوات.

يحيا الأولاد متمسكين بأمل تعافي والدتهم، وتعويض طفولتهم الغائبة، شوقًا للتعرّف على الحياة الطبيعية، التي غالبًا ما يكون فيها الأطفال محور الرعاية والاهتمام.