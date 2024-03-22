كردستان العراق تحتفل بعيد نوروز رغم الأمطار

في إقليم كردستان العراق، احتفالية جماهيرية ضمت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمناسبة عيد نوروز رغم الأمطار. تخلل الحفل رقصات كردية وأغانٍ فلكلورية تعلن بداية عام ربيعي جديد.

عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، يوافق يوم الاعتدال الربيعي، أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي.

يرجع أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية، لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر إلى يومنا هذا. ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويُحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، كما يحتفل به الأكراد، خاصةً في شمال العراق والمناطق الكردية في سوريا. انتقل عيد النوروز بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير، ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان.

الاحتفال بعيد النوروز له أسباب مختلفة مقتبسة من قصص شعبية في الثقافات التي تحتفل به، وتتفق الأقوال على أنه عيد الربيع، ويُحتفل فيه بدورة الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء .

أعرب مواطنون ممن يحتفلون بعيد النوروز في كردستان العراق عن أملهم بأن يكونَ هذا العام بداية خير وسلام واستقرار لجميع العراقيين