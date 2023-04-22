ما قصة اقتحام سجن "الهدى" في السودان؟

وسط معارك لم تتوقف حتى مع إعلان هدنة العيد، إلا أن هناك ما تفوق على أصوات الرصاص في السودان.

الحديث عن "سجن الهدى" الذي يتصدر المشهد السوداني، وسط اتهامات مباشرة من الجيش لقوات الدعم السريع باقتحامه لتحرير السجناء تحت تهديد السلاح، بينما سارعت قوات الدعم السريع بنفي الاتهام وتبرئة نفسها.

السجن الذي يتربع على مساحة تبلغ مليونا و900 ألف متر مربع، والذي صمم لاستيعاب 15 ألف نزيل بين أقبيته، قد يجر حدث اقتحامه سيناريو رسمه البعض، بغض النظر عن المنفذ، مفاده اقتحام سجن "كوبر" بالخرطوم بحري، بهدف إطلاق سراح سجناء على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونائباه علي عثمان وبكري حسن صالح.

فهل تصل الفوضى حد اقتحام سجن كوبر في السودان وإطلاق سراح البشير ونائبيه؟