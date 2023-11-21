محللون: التعزيزات العسكرية للجيش الأردني رسالة لإسرائيل

حسابات أردنية على مواقع التواصل تداولت هذه المشاهد.. تعزيزات عسكرية أردنية باتجاه الحدود مع فلسطين تزامنت مع دعوات من قبل مستوطنين إسرائيليين لسكان الضفة بالهجرة إلى الأردن، الأمر الذي ترفضه عمان بشدة.

ملف التهجير خط أحمر بالنسبة للأردن، فقد تكرر موقف عمان الرسمي أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بأن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، ويعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب عليه.

التعزيزات العسكرية للجيش الأردني على الحدود مع الضفة الغربية رسالة واضحة لإسرائيل بأن المملكة جاهزة للحرب إذا ما تمت خطة تهجير الفلسطينيين من الضفة تجاه الأراضي الأردنية.. هذا ما ذهبت إليه الأوساط السياسية في الأردن.

جنرال أردني سابق بين أن هذه التحركات العسكرية هي بمثابة إجراءات وقائية لما قد يحدث في الضفة الغربية، وهي تنسجم مع الموقف الشعبي والرسمي الأردني.

الأردن رسميا يراقب تصاعد الأحداث العسكرية والأمنية في الضفة الغربية، معتبرا إياها بمثابة إنذار مبكر لاحتمال تصعيد عسكري إسرائيلي، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، الأمر الذي وضع الأردن أمام احتمالات وسيناريوهات مختلفة، منها تحركه عسكريا.