المخابرات الأمريكية حذرت بايدن قبيل هجوم حماس

تحذيرات عامة أطلقتها المخابرات الأمريكية للرئيس جو بايدن قبيل هجوم حماس المباغت على إسرائيل، وفقًا لما ذكره تقرير لشبكة "سي أن أن".

الشبكة أوضحت في تقريرها نقلًا عن مصادر أن مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة أصدر على الأقل تقييمين اثنين، حذَّرا فيهما إدارة بايدن من خطر متزايد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

التقييمان اللذان اعتمدا بشكل جزئي على معلومات استخبارية قدمتها إسرائيل، قُدما إلى إدارة بايدن قبل أسابيع من هجوم حماس غير المسبوق.

أحد التقييمين والمؤرَّخ بـالـ28 من سبتمبر الماضي، ويعتمد على مصادر استخبارية متعددة حذَّر من أن حماس تعتزم التصعيد عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل، أما في يوم الخامس من أكتوبر، فقد نبهت برقية صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بشكل عام من تزايد احتمال العنف من جانب حماس.

التقييمان الأمريكيان لم يَعرضا أي تفاصيل تكتيكية أو مؤشرات على هجوم ضخم وواسع النطاق كما حدث صباح يوم الـ7 من أكتوبر، كما إنه ليس من الواضح ما إذا كانت تفاصيل هذين التقييمين قد جرى إرسالهما إلى إسرائيل، التي توفر في العادة الكثير من المعلومات الاستخبارية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.

أما في السادس من أكتوبر فقد تداول مسؤولون أمريكيون تقارير إسرائيلية عما قالت إنها حركة غير عادية من جانب حركة حماس.

التحذيرات والتعامل معها أثارا أسئلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل وأمريكا متناغمتين بشأن التقارير الاستخباراتية.