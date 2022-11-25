قطر تنفي توجيه دعوة رسمية للداعية ذاكر نايك لحضور افتتاح كأس العالم

قطر تبلغ الهند بأن منظمي مونديال 2022 لم يوجهوا أي دعوة رسمية للداعية ذاكر نايك لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، وأن هناك معلومات مضللة تم نشرها عمدا لتؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين الهند وقطر.

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، جاء البيان القطري بعد أن أبلغت نيودلهي الدوحة بأنها ستضطر إلى إلغاء زيارة نائب الرئيس جاغديب دانكار لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، إذا تمت دعوة الداعية ذاكر نايك رسميا لمشاهدة هذا الحدث ضمن كبار الشخصيات.