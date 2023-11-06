كيف يتم تقديم الدعم اللوجستي للمدن المحاصرة؟

الدعم اللوجستي جوا أو إرسال مواد إغاثة من الجو.. متى وكيف يتم هذا الدعم، وما هي وسيلة إيصال هذه المواد إلى المناطق المحاصرة؟

الأردن يرسل دعماً جويًا من خلال إلقاء مواد إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني شمال غزة، وهذا ما غرّد به ملك الأردن عبدالله بن الحسين، عندما قال إن سلاح الجو الأردني تمكّن في منتصف الليلة الماضية من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

المواد الإغاثية بواسطة الجو، وخصوصا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق، التي قد تعزل بعض القرى، يتم إمدادها من خلال الإلقاء من الجو، وأيضا في حالات الزلازل قد تقطع الطرق، ويمكن إغاثة القرى المنكوبة والمحاصرة بواسطة الإلقاء الجوي. وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة قد تحاصر مناطق ويصعب الوصول إليها بسبب القصف والاشتباكات، لذا فإنها تكون من أصعب عمليات الإمداد جوًا.

وفي قطاع غزة، وخلال الساعات الماضية، المستشفى الميداني الأردني أصبح محاصراً بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بتطويق قطاع غزة، وبسبب القصف والاشتباكات في جميع مناطق شمال قطاع غزة، أصبح المستشفى الميداني الأردني، الذي يقع في منطقة تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة، محاصرا بالكامل، ومهددا بالإغلاق ما لم تتم إغاثته، وهذا ما قامت به القوة الجوية الأردنية.