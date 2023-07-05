حلاق عراقي يحاسب زبائنه بناءً على حجم رؤوسهم

الحلاق العراقي مصطفى الذي ينحدر من محافظة كربلاء اشتهر بمحاسبة زبائنه بناءً على حجم رؤوسهم.

مصطفى يستخدم "الفيتة" (شريط قياس) منذ حوالي شهر ضمن أدوات الحلاقة لقياس الشعر وتحديد أجور الحلاقة لكل زبون، بواقع 400 دينار لكل سنتيمتر واحد.

يقول مصطفى لـ "إرم نيوز" إن فكرة "الفيتة" جاءت قبل نحو شهر، عند حلاقة شعر صديقين أحدهما رأسه صغير الحجم والآخر كبير، وبعد استغراق مدّة نصف ساعة لحلاقة صاحب الرأس الصغير وتجاوز مدّة حلاقة صاحب الرأس الكبير أكثر من ساعتين، اعترض الأول لمساواة أجرته مع الثاني بمبلغ 10 آلاف دينار.

ويضيف مصطفى أنه من هنا نشأت هذه الطريقة، حيث أصبح صاحب الرأس الصغير يدفع بحدود 7 آلاف دينار، ما يعادل 5 دولارات (وفقاً لقياس رأسه) وصاحب الرأس الكبير يدفع بحدود 12 ألف دينار، ويعادل 10 دولارات، وبالتالي أصبح صاحب الرأس الكبير يُعوّض عن صاحب الرأس الصغير في أجرة الحلاقة.

لاقت هذه الطريقة الغريبة في الحلاقة إقبالاً من زبائن ورفضاً من آخرين، بحسب مصطفى، الذي أشار إلى أن الزبائن استغربوا في البداية فكرة قياس رأسهم، والبعض منهم رفضها وغادر صالون الحلاقة، وآخر أُعجب بها وخاصة من الأصدقاء الذين دعموا الفكرة.