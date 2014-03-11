فيديو .. أصالة تنشر كواليس حلقتها مع فنان العرب

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نشرت الفنانة السورية أصالة، مقطع فيديو لكواليس حلقتها مع فنان العرب "محمد عبده" في برنامج "صولا"، والتي شاركت فيها الفنانة كارمن سليمان والفنان وليد فايد.

وأبدى متابعي صفحة أصالة على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم بانتقاء أصالة ضيوفها وبالأخص إستضافتها للفنان "محمد عبده"، مؤكدين على أنه من الفنانين الذين يمتلكون خامة صوت رائعة، يصعب تكرارها، متوقعين أن تكون الحلقة طربية من الدرجة الأولى.

يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أعلنت عن تأجيل إذاعة حلقتها الأولى من برنامج "صولا" على قناة النهار مع الإعلامي باسم يوسف، دون أن تكسف عن السبب الفعلي وراء عدم إذاعة الحلقة التي كان من المقرر بثها الأحد الماضي.