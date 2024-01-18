حال فوزه.. تعرف على نائبة ترامب التي وصفها بالقاتلة

وصفها ترامب بالقاتلة، إليز ستيفانيك، من تكون نائبة ترامب المحتملة حال فوزه بالرئاسة؟.

النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، يرى فيها ترامب قوة الشخصية اللازمة لهذا المنصب، خاصة بعد استجوابها قبل أسابيع ثلاثة رؤساء جامعات، في جلسة استماع بالكونغرس حول معاداة السامية، اثنان منهما تنحيا عن مناصبهما بعد الاستجواب.

صاحبة ال 39 عاماً، كانت ضمن خيارات ترامب منذ سنوات، فهي تمتلك سمة الولاء وأعادت تصنيف نفسها كأبرز حلفاء ترامب في الكابيتول بعد فوزه بالبيت الأبيض عام 2016، كما عملت في فريق الدفاع عن عزله عام 2019 ودعمت جهود إلغاء انتخابات 2020 والتي نتج عنها هجوم الكابيتول.

كانت حاضرة أيضا في الدفاع عنه في قضايا المحاكم، حيث طاردت القاضي الذي يرأس قضية الاحتيال المدني ضد ترامب أرثر إنغورون، كما قدمت شكوى ضد القاضي الفيدرالي الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى لقضية ترامب خوان ميرشان.