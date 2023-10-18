الغزو البري لغزة.. هل إسرائيل على عتبات الجحيم؟

من البديهي أن القادة العسكريين لحماس افترضوا غزوًا بريًّا إسرائيليًّا كاسحًا لقطاع غزة، عندما شرعوا في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.

إذن فماذا أعدوا لمواجهته، وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل تحقيق أهدافها من غزو القطاع؟

أبرز المخاطر التي تواجه الهجوم البري، تتمثل في أن العملية قد تدخل إسرائيل في أشهر من القتال الدامي في المناطق الحضرية، سواء فوق الأرض أو في الأنفاق، وهو ما حاولت إسرائيل تجنبه لفترة طويلة.

أما المخاطرة الثانية، فتكمن في أن عشرات الآلاف من مسلحي حماس قد تحصنوا داخل مئات الأميال من الأنفاق والمخابئ، تحت مدينة غزة والأجزاء المحيطة بها في الشمال، ويتوقع القادة العسكريون الإسرائيليون أن تحاول الحركة عرقلة تقدمهم من خلال تفجير بعض هذه الأنفاق مع تقدم الإسرائيليين فوقها، ومن خلال تفجير القنابل المزروعة على جوانب الطرق وتفخيخ المباني.

كما أن هناك مخاطرة ثالثة، كشف عنها ضابط في حماس لصحيفة نيويورك تايمز، حيث تخطط الحركة لنصب كمين للقوات الإسرائيلية من الخلف عبر الخروج فجأة من فتحات الأنفاق المخفية المنتشرة في شمال غزة، وبالتالي ستكون القوات الإسرائيلية وكأنها محاصرة بين مسلحي حماس من جهتين.

المخاطرة الأبرز والتي تحاول إسرائيل التغلب عليها قبل شن الهجوم البري، تتمثل في الرهائن الإسرائيليين والأجانب الموجودين لدى حماس والمقدر عددهم بحوالي 250 رهينة، وهم من تعتبرهم حماس ورقة الضغط القوية بيدها، ومن ثم لن تفرط فيها بسهولة.

مخاطرة خامسة، غير مأمونة العواقب، فالشواهد تؤكد أن ميليشيا حزب الله، المتمركزة في الجنوب اللبناني، والمتحالفة مع حماس، لن تقف صامتة أمام الغزو البري، خاصة وهي تمتلك مجموعة واسعة من الصواريخ الموجهة بدقة والقوات البرية، ووقتها سيكون على الجيش الإسرائيلي مواجهة هجوم ضار من جبهة جديدة.

وأمام هذه التحديدات الصعبة، فقد بدأت إسرائيل التمهيد للغزو قبل انطلاقه، حيث يكثف غاراته على غزة، لإضعاف حماس أولًا، ولدفع السكان إلى النزوح من شمال القطاع باتجاه الجنوب، حتى يتمكن من استخدام القوة الجوية والمدفعية، بكفاءة لتدمير مواقع حماس الدفاعية وقدراتها الهجومية، وهو ما تسعى حماس لمنع حدوثه، وإثناء السكان عن النزوح.

ورغم كل هذه الاستعدادات المكثفة تبقى الشكوك حاضرة حلو مدى نجاح الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه كاملة، ومن بينها التخلص من القيادات العسكرية والسياسية التابعة لحماس، والذين يصفهم القادة الإسرائيليون ضمن حروب التصريحات الضارية، موتى يمشون على الأرض، كما أنه وفقًا لما أظهرته الحركة من قوة وبأس، فمن المرجح أن تكون تكلفة الغزو البري في صفوف الجيش الإسرائيلي ضخمة، ووقتها، سيتساءل الجميع، من الذي فاز حقًا في هذه الحرب؟