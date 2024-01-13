هكذا عاقب متحف أمريكي أهم فنانة فلسطينية

طوال حياتها المهنية كانت صريحةً في مواقفها السياسية، ووصفت عملها بأنه يتبع تقاليد "فن التحرير" الفلسطيني..

الفنانة سامية الحلبي، أحد أهم الفنانين الفلسطينيين على قيد الحياة، تتلقى صدمةً بإلغاء أول "معرض استعادي" أمريكي لها بشكل مفاجئ في جامعة إنديانا، رغم أن الجامعة كانت تعرض العشرات من لوحاتها النابضة بالحياة، قبل أن تتلقى الفنانة، البالغة من العمر 87 عاماً، مكالمة هاتفية من مدير متحف إسكنازي للفنون في الجامعة يبلغها فيها أن الموظفين أعربوا عن قلقهم بشأن منشوراتها على وسائل التواصل المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي عبّرت فيها عن دعمها للقضية الفلسطينية وغضبها من العنف في الشرق الأوسط، ووصفت القصف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية.

وتلقت حلبي مذكرة من مدير المتحف ديفيد برينمان بإلغاء العرض رسمياً، بعد بضعة أشهر فقط من إشادته "بالنهج الديناميكي والمبتكر للفنانة في صناعة الفن"، إذ قال إن المعرض سيوضح كيف أن الجامعات "تقدّر التجريب الفني".

المعرض الذي كان من المقرر افتتاحه في 10 فبراير، استغرق أكثر من ثلاث سنوات لتنظيمه بالشراكة مع متحف الفن الواسع بجامعة ولاية ميشيغان، وكانت حلبي تستعد للكشف عن عمل فني رقمي جديد للمعرض، إضافة إلى أعمال لم تُعرض من قبل مثل لوحة رسمت عام 1989 بعنوان "الانتفاضة العالمية".

إلا أن الضغوطات على الجامعة دفعتها إلى الاستسلام، بعد أن أرسل النائب جيم بانكس من ولاية إنديانا رسالة إلى الجامعة يقول فيها إنها قد تخسر التمويل الفيدرالي إذا تغاضى المسؤولون عن أعمال "معادية للسامية" في الحرم الجامعي.

أمّا حلبي فعبّرت عن خيبة أملها من قرار الجامعة إلغاء أول معرض أميركي كبير لها كانت تتوقع أن يجعل مسيرتها الفنية شاملة.