فيديو.. "إرم" تحاور الطفل الذي أبكى المشير السيسي

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قدم المطرب الطفل، سيف مجدي، حالة فريدة، فرضت نفسها على ملايين المصريين بسبب صوته العذب في الغناء، وإحساسه العالي في الأداء، على الرغم من أنه لم يتجاوز 13 عاماً، إلا أنه حقق جماهيرية كبيرة بسبب أغانيه، لاسيما "ابن الشهيد"، التي أبكت الكثيرين عند تقديمها في أحد الحفلات الوطنية، وجعلت وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي، يبكي تأثراً بمن يضحون بأنفسهم في مواجهة الإرهاب، من الشرطة والجيش.

"سيف" أكد في حوار مصور مع "إرم"، أن تقديمه للأغنية الأخيرة، التي تأثر بها الكثيرون، نابع من المعاناة التي تعرض لها أحد أصدقائه، الذي فقد والده ضابط الشرطة، على يد الإرهاب، موضحاً أن اكتشافه جاء على يد الملحن عمرو مصطفى، الذي كان يبحث عن أصوات جديدة في دار الأوبرا.