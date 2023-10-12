كيف نجح هجوم حماس على إسرائيل؟

لا تزال تداعيات هجوم حماس الأخير على إسرائيل تتوالى أصداؤه وتفاصيله في أروقة الصحافة العالمية، خاصةً أنه مثّل ضربة قاسية لسمعة إسرائيل كقوة عسكرية واستخباراتية قوية في الشرق الأوسط.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت تقريراً أفاد بأن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت زيادة في نشاط بعض الجماعات المسلحة في قطاع غزة قبل وقت قصير من هجوم حماس.

وأرسلت تنبيهات إلى القوات التي تحرس حدود غزة، لكن "لم تتم الاستجابة للتنبيهات، إما لأن الجنود الإسرائيليين لم يتلقوها في الأصل، أو ربما أنهم لم يلتفتوا إليها".

وبعد وقت قصير تم الهجوم الجريء الذي أربك الإسرائيليين وأدى لمقتل المئات.

لخص مسؤولون أمنيون إسرائيليون لنيويورك تايمز نجاح هجوم حماس بأنه كان متجذرًا في سلسلة من الإخفاقات الأمنية من قبل مجتمع الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك:

فشل ضباط المخابرات في مراقبة قنوات الاتصال الرئيسة التي يستخدمها المهاجمون الفلسطينيون والاعتماد المفرط على معدات مراقبة الحدود التي يسهل على المهاجمين إيقافها؛ مما يسمح لهم بمداهمة القواعد العسكرية وقتل الجنود في أسرتهم، بينما تم تجميع القادة الإسرائيليين في قاعدة حدودية واحدة تم اجتياحها في المرحلة الأولى من التوغل، مما منع التواصل مع بقية القوات المسلحة.

والاستعداد لقبول تأكيدات القادة العسكريين في غزة، التي تم الإدلاء بها على القنوات الخاصة التي كان الفلسطينيون يعلمون أنها تخضع للمراقبة من قبل إسرائيل، بأنهم لا يستعدون للمعركة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإنه عندما أطلع مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية كبار قادة الأمن، قبل أيام من الهجوم على التهديدات الأكثر إلحاحًا التي تواجه إسرائيل، ركزوا على المخاطر التي يشكلها المسلحون اللبنانيون على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه "بالكاد تم التطرق إلى التحدي الذي تمثله حماس التي تم ردعها، كما قيل خلال الاجتماع".. فكانت الصدمة وفشلت كل التوقعات.