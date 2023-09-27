بعمر الـ70.. هالك هوجان نجم المصارعة العالمي يدخل القفص الذهبي

من جديد عاد نجم المصارعة العالمي، هالك هوجان، لتصدر نميمة وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو يوثق زواجه للمرة الثالثة، وهو بالسبعين من عمره .

هوجان فاجأ متابعيه بالزواج من سيدة تدعى سكاي ديلي، تصغره بخمسة وعشرين عامًا، حيث أقاما حفل زفاف بسيطًا في إحدى كنائس ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعمل عروس هوجان الجديدة مدربة يوجا، وقد خطبها في شهر يوليو الماضي، خلال حفل زفاف أحد أصدقائهما، وقدَّم لها خاتمًا من الألماس بقيمة 100 ألف دولار.

هوجان علق على مقطع زفافه، على عروسه الحسناء بالقول، إن حياته الجديدة قد بدأت الآن.

وتعود الزيجة الأولى للنجم العجوز، إلى العام 1983، حينما عقد قرانه على ليندا التي أنجب منها ولدين، لكنهما انفصلا عام 2009، ثم تزوج في العام التالي من جينيفر مكدانيل، والتي تقدَّم بطلب الطلاق منها في 2021، فهل تكون هذه الحسناء آخر زيجات هوجان؟