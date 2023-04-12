"عتاد" أردوغان في الانتخابات التركية القادمة

لاعب كرة وملكة جمال سابقة ومراهقة فاتنة، عتاد أردوغان في مواجهة كيلتشدار أوغلو في حرب الانتخابات القادمة.

مسعود أوزيل قد يحجز مقعده في البرلمان وينخرط بالسياسة، هكذا تأتي عناوين الصحف، وتأتي معها تصريحات أردوغان التي أكدت مؤخرا لصحيفة التايمز بأن أسماء غير متوقعة ستكون على قائمة المرشحين لحزب العدالة والتنمية، بمن في ذلك أحد المشاهير الرياضيين.

أما عن القوة الناعمة فيتسلح أردوغان بعارضة الأزياء وملكة الجمال التركية سيدا ساريباش؛ من أجل مقعد عن ولاية آيدن، إضافة لمن جعلها أردوغان أصغر مرشحة بتاريخ الانتخابات التركية، وهي الطالبة نيسا ألبتكين، أو المراهقة الفاتنة كما يلقبونها، عمرها 18 فقط، ومرشحة لمقعد نيابي بولاية أزمير.

فهل يساهم هذا الخليط في رفع أسهم أردوغان في الانتخابات القادمة؟