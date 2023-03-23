ليظفر بكرسي الرئاسة.. ترامب "يتمنى" الإصابة بطلق ناري

"إذا أطلق أحدهم النار عليَّ سأفوز بالرئاسة".. ربما تكون هذه العبارة إحدى أغرب أماني الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي يتوقع اعتقاله لنيل مقعد الرئاسة.

وربما يسعى ترامب الذي يريد أيضًا الذهاب إلى المحكمة مكبل اليدين أمام أعين الكاميرات لإثارة غضب مناصريه واستغلال الحادثة بما يخدم مصالحه، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان مثيرًا للاهتمام التصريح الذي أطلقه ترامب وبدا فيه غير مكترث في حال تعرَّض لإطلاق نار لأن ذلك سيجعله "شهيدًا" وسيقربه من الفوز في الانتخابات المقبلة، بحسب تعبيره.

ويواجه ترامب البالغ من العمر 76 عامًا اتهامات بدفع 130 ألف دولار لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد التي زعمت أنه كان على علاقة بها خلال حملته الانتخابية العام 2016.