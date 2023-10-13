إسرائيل تدفع ثمن أخطائها في غزة

يبدو أن اسرائيل تدفع ثمن أخطائها في غزة.. ليس فقط بالحروب المتكررة التي شنَّتها على القطاع، وسبّبت نقمة السكان عليها الذين تبنوا رؤية حماس وتعاطفوا معها، بل تعدّى الأمر ذلك..

في عام 2005، انسحبت إسرائيل فجأة من القطاع الذي كانت تحتله، بعد معركة "أيام الغضب" التي فشلت فيها، دون نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.. كان القرار الذي اتخذته إسرائيل محل جدل في الأوساط المحلية والعالمية، لكن إسرائيل اختارت فرض حصار على القطاع ضمن خطة سمتها "خطة فك الارتباط أحادية الجانب".

لم تستمع الحكومة الإسرائيلية، آنذاك، للدعوات الداخلية والدولية، بتصحيح هذا القرار، معتبرةً أن "أيام الغضب" كلفت إسرائيل الكثير من الخسائر.. وأكثر ما جعل القرار الإسرائيلي مثار جدل، هو عدم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، الآخذ بالتكاثر عبر تزويد أطراف دولية مساندة للفصائل المسلحة، والتهريب، وأيضًا بالتصنيع المحلي في غزة.

حتى أن الحروب المتكررة التي خاضتها إسرائيل في غزة جاءت برد فعل معاكس تماماً، حيث عملت إسرائيل، بأقل استفزاز من الفصائل، على الرد المبالغ فيه، الذي لا يتناسب مع حجم الحدث، وهو لم يكن يتجاوز إطلاق الفصائل صواريخ أثرها يكاد يكون غير مذكور.

أطنان من المتفجرات الإسرائيلية، قنابل فسفورية، ضحايا بالآلاف، هكذا كسبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعاطفًا مع رؤيتهما المبنية على أن الحل يكمن بالمقاومة المسلحة، وشن الهجمات.

أما ما فعله "طوفان الأقصى" قلب موازين القوى و أفشل عقلية القلعة والسد المنيع متمثلةً بالجدار الإسرائيلي و"القبة الحديدية" التي كلفت المليارات لمنع التسلل إلى مستوطنات غلاف غزّة.. و مافعله هجوم حماس أثار سخطًا في الشارع الإسرائيلي.

جميع تلك الأخطاء جعلت تل أبيب تفكّر بتداركها عبر الدخول العسكري برّاً إلى غزة وربما يكون اجتياح اليوم مكلفاً للغاية.. لكن لابد من حل معضلة إسرائيل فيه عبر نزع سلاح الفصائل والتفكير أيضًا بتهجير سكانه إلى سيناء، كما ألمح بعض قادة إسرائيل.

و في رأي الكثيرين.. زاد الفشل الاستخباري، حيرة إسرائيل من الخسائر المحتملة، وما ينتظر جيشها عند دخول القطاع من مفاجآت جديدة قد تحدث.