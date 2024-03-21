30 فتاة يعرضن الزواج على شاب.. فيديو يشعل غضبًا واسعًا في تونس

30 شابة .. يتقدمن الواحدة تلو الأخرى للإجابة عن أسئلة جدلية لشاب يتولَّى إدارة برنامج مسابقات وُضع من أولى حلقاته تحت مقصلة الانتقادات التي طالت محتواه وفكرته التي تُظهر المرأة على أنها بضاعة، كما وصفه البعض، بسبب فكرته التي ظهرت فيها الفتيات وكأنهن يعرضن أنفسهنّ على الشاب الذي يخاطبهنّ بشيء من السخرية والغرور.

البرنامج الذي يتولّى إدارته شاب ناشط على " يوتيوب" يدعى "برندق"، أشعل غضبًا واسعًا في الشارع التونسي لم يستطع صاحب الفكرة إخماده بتلك التبريرات التي قال فيها إن البرنامج ليس سوى " تمثيلية "، خاصة بعد الكشف عن بعض التصريحات للفتيات المشاركات التي جاء فيها أن الدعوة كانت لبرنامج مسابقات لا غير، وأنه لم يكنّ على علم بمحتوى الفيديو الذي تم بثّه بعد اقتطاع أجزاء منه فظهر بشكل أساء لجميع الفتيات اللواتي ظهرن وكأنهن يرغبن في الارتباط بالشاب الذي يقدم البرنامج وهو ما لا يعكس الحقيقة بحسب تأكيدهن.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن رفضهم المطلق لتلك الصورة المسيئة التي قدمها البرنامج وراحت ضحيتها الفتيات التونسيات، حيث اعتبر بعضهم أنها جريمة يعاقب عليها القانون، بينما أعلن محامون تونسيون أنهم سيتطوعون للمرافعة في القضايا التي ترغب الشابات المتضررات برفعها على خلفية هذا البرنامج.