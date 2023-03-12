الممثل الهندي فيفيان دسينا يعتنق الإسلام ويتزوج من مصرية

من المسيحية إلى الإسلام.. هكذا تغيرت حياة الممثل الهندي "فيفيان دسينا" الذي ينوي صيام شهر رمضان المقبل، بحسب إجابته عن سؤال أحد المتابعين عبر صفحته على إنستجرام.

سبب اعتناق الممثل الهندي للإسلام لم يعلن عنه حتى فجرت صحيفة "هندوستان تايمز" المفجأة، بإعلانها أن "دسينا" قد تزوج من مصرية ودخل الإسلام منذ أكثر من عام.

نوران أسامة زوجة الممثل الهندي الشهير بحسب الصحيفة، هي صحفية مصرية، تواصلت معه منذ 5 سنوات لإجراء مقابلة، وتم الأمر بعد 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم تفارق نوران فيفيان.

الزوجان اللذان أقاما حفل زفافهما بشكل بسيط، يعيشان الآن ما بين مصر ومومباي، وتعمل "نوران" جاهدة على أن يتعلم فيفيان اللغة العربية.