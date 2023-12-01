نائبان يهوديان يرفضان قرار طرد الفلسطينيين من أمريكا

"يخلط بشكل خطير بين الفلسطينيين وحماس، كما أنه غير أمريكي، ومتعصب، ومُصمّمٌ لتأجيج التوترات التي قد ينجم عنها أعمال العنف".

نقاطٌ استند إليها نائبان أمريكيان من الحزب الديمقراطي، لتقديم قرارٍ يدين مشروع قرار تقدَّم به الحزب الجمهوري، يقضي بطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي..

المفاجئ في الأمر أن مقدمي القرار هما النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو "غريغ لاندسمان"، والنائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك "دان غولدمان"، اليهوديان المؤيدان بقوة لإسرائيل.

والذين واجهوا أصحاب المشروع الجمهوريون المتمثلون بالنائب عن ولاية مونتانا "ريان زينكه" مع عشرة نواب آخرين، أيدوا القرار الذي ينص على "حظر أو إلغاء تأشيرات الدخول، وصفة اللاجئ، واللجوء لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية والتي يعود تاريخها إلى الأول من أكتوبر، أي قبل وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل.

"لاندسمان" شرح وجهة نظره في بيان قال فيه: "إنهم يحاولون طرد جالية كاملة من الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى أن يتراجع هؤلاء الأشخاص عن هذا الخطاب الخطير ووقف صب الزيت على هذه النيران".

مؤكداً "أن المقترح لا يساعد الإسرائيليين أوالفلسطينيين، كما يقوّض الدور الأمريكي في السعي لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة والولايات المتحدة.

ووصف لاندسمان الدعوات التي تنادي بطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، بأنها "عنصرية وتتميز بكراهيتها للأجانب، ولا مكان لها في الإدارة الأمريكية".

بينما دافع "زينكه" عن القرار بقوله: "إن مشروع القرار يتعلق بحقيقة أن إدارة بايدن عاجزة تمامًا عن فحص هوية أي شخص يدخل إلى بلدنا".