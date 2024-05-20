الرئيس الثاني في أوكرانيا".. من هو أندريه يرماك رجل الظل في البلاد؟

الرئيس الثاني في أوكرانيا ورجل الظل الذي جعل من الممثل زيلينسكي قائد حرب.. مخرج سينمائي أدار كادره بحنكة،.. مسيطر على زمام الأمور لدرجة إقالة جنرالات في الجيش.. يظهر بزي الحرب دائما مرافقا للرئيس.. حمل رسالة بلاده إلى العالم في زمن الحرب.. من أكثر 100 شخصية تأثيرا بالعالم.. من هو أندريه يرماك اليد اليمنى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمنسق مع الإدارة الأمريكية؟

ولد أندريه يرماك في كييف عام 1971 لأم من مواليد لينينغراد، وأب من مواليد كييف، وعمل في السفارة السوفياتية بأفغانستان أثناء الحرب، وكان يحلم بأن يصبح طيارا عسكريا، لكنه درس القانون الدولي في معهد كييف للشؤون الدولية، وخلال عامه الثاني، في عام 1991، انهار الاتحاد السوفياتي.

بعد تخرجه أسس يرماك مكتب محاماة خاصا به في أوكرانيا المستقلة حديثا حينها، وقال إنه تعلم من عمله مدى فساد المحاكم في البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

التقى يرماك زيلينسكي للمرة الأولى عام 2010، عندما كان محاميا لقناة إنتر التلفزيونية حيث كان الرئيس الحالي في ذلك منتجا سينمائيا ومن هنا بدأت العلاقة بينهما.

في عام 2019 فاز زيلينسكي بالرئاسة ليعين صديقه في السينما يرماك مستشارا كبيرا، ويرقيه إلى منصب رئيس الموظفين في فبراير 2020.

في البداية ساعد يرماك زيلينسكي في التعامل مع طلبات الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، لفتح تحقيق مع نجل جو بايدن المرشح الرئيسي آنذاك للحزب الديمقراطي، كما بنى يرماك حملة العلاقات العامة التي احتاجتها أوكرانيا في الغرب، مستخدما مواهبه في العمل التلفزيوني لمخاطبة الشعوب الغربية، وأيضا من حملة ديبلوماسية مكثفة قادها بنفسه مع الرئيس.

لكسب التعاطف مع بلاده أرسل يرماك في الأسابيع الأولى من الحرب إلى المسؤولين الأجانب صورا لجثث الأوكرانيين لتوضيح سبب حاجة كييف إلى أسلحة أكثر قوة، الأمر الذي عزز وفق قوله تعاطف المسؤولين الغربيين الشخصي مع أوكرانيا، وفي عام 2024 اختارته مجلة التايمز في السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا.

في زمن الحرب يقيم الرجلان الصديقان زيلينسكي ويرماك في مبنى الرئاسة، حيث يقيم زيلينسكي في الطابق الرابع بينما يسكن يرماك في الطابق الثاني، حيث ينام ويستحم ويمارس الرياضة ويحتفظ بملابسه.