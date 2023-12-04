محلل عسكري لـ"إرم نيوز": إسرائيل تكرر سيناريو "مربعات شمال غزة" في خانيونس

قال محلل عسكري إن الجيش الإسرائيلي بدأ قطع طريق صلاح الدين شمال مدينة خانيونس، ووجهته القادمة جنوبي قطاع غزة من أجل تحديد مربعات سكنية جديدة لاقتحامها، وإخلاء سكانها على غرار ما قام به في شمال غزة لا سيما في جباليا والشجاعية.

وأضاف المحلل عبد الجبار آل عبو لـ"إرم نيوز" أن "القوات الإسرائيلية نشرت، يوم أمس، خريطة تبين فيها المربعات المحددة وطالبت الفلسطينيين بترك هذه المربعات في أحياء حمد والسطر والكتيبة ومعن، في محافظة خانيونس والتوجه إلى مخيمات الشابورة وتل السلطان والفخاري وتقع هذه المخيمات الثلاث في محافظة رفح أقصى جنوب القطاع".

عزل خانيونس

يتابع آل عبو: "قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء المنشورات فوق المربعات المستهدفة مطالبة سكانها بالتوجه إلى رفح جنوباً وأعقب ذلك عمليات قصف عنيف جدا على تلك المناطق لإجبار سكانها على النزوح".

وبعد ذلك، يضيف آل عبو، "بدأت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام وهذا ما حدث خلال الليلة الماضية إذ وصلت إلى طريق صلاح الدين وبدأت تتوغل في شارع المطاحن الذي يقع إلى الغرب من الطريق".

وبيّن أنه من "الواضح جداً أن هدف القوات الإسرائيلية هو عزل خانيونس عن المحافظة الوسطى، دير البلح، وبعد ذلك السيطرة الكاملة على المربعات التي حددتها وطالبت المدنيين بإخلائها".

وأضاف: "وهكذا تواصل إسرائيل عملية توغل جديدة جنوبًا، والغاية هي السيطرة على كامل محافظه خانيونس وإجبار سكان هذه المنطقة على التوجه إلى محافظة رفح التي تُعد الملاذ الأخير للفلسطينيين في قطاع غزة".