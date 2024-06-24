وصلت العمق الروسي.. ما هي صواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟

في تحوّل لافت بالحرب الأوكرانية الروسية.. صواريخ أتاكمز الأمريكية تصل إلى العمق الروسي وتقتل عدداً من المدنيين، وتصيب أكثر من مئة آخرين في مدينة سيفاستوبول.. فما هذه الصواريخ وما أهميتها لأوكرانيا؟

أتاكمز هو أحد الصواريخ الباليستية التكتيكية أرض-أرض بعيدة المدى وشديدة الدقة، وموجودة لدى القوات البرية الأمريكية منذ عام 1990، تم تصميمها للمرة الأولى في عام 1983، ويمكن إطلاقها من منصات متحركة.

لم يُستخدم صاروخ أتاكمز إلا في 4 دول منذ إطلاقه في التسعينيات، وعلى رأس تلك الدول كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة التي تستخدمه في التمارين والاختبارات الدورية، إضافة إلى بعض حروبها، وأخيرا استخدمته أوكرانيا في الهجوم على روسيا.

كان أول استخدام للصاروخ في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات؛ إذ أطلق 32 صاروخا من راجمة صواريخ "إم 270، وأطلق أكثر من 450 صاروخ "أتاكمز" خلال غزو العراق في 2003، وبعد عام 2015 أطلق أكثر من 560 صاروخا من نظام "أتاكمز" في حروب عدة.

يبلغ طول صاروخ "أتاكمز" 3.98 متر، وقطره 61 سنتيمترا، ويتراوح وزن رأسه الحربي بين 160 و560 كيلوغراما، وتقارب تكلفته 1.5 مليون دولار أميركي.

يشبه نظام أتاكمز إلى حد كبير صاروخ لانس، إلا أن وصفه الدقيق هو أنه مصمم لمهاجمة الأهداف القيّمة لقوات الصف الخلفي، مثل المطارات ومواقع صواريخ أرض-جو، وقوات المدفعية ومناطق الإمداد ومجموعات القيادة.

تزوّد صواريخ "أتاكمز" بعدد كبير من ذخائر "إم 74"، وهي عبارة عن كرة قُطر الواحدة منها 0.06 ووزنها 0.59 كيلوغرام، وتلف بجدار مجزأ ومحاط بغلاف فولاذي.

تعد الذخائر المستخدمة في "أتاكمز" فعالة في تدمير المنشآت، مثل المطارات ومنشآت الدعم وبعض معدات الاتصال ومعدات الإطلاق، وتستخدم أنظمة "أتاكمز" الوقود الصلب أو الجاف مصدرا للطاقة، ويمكن إطلاقها من مصادر متحركة، مثل راجمات الصواريخ.

يبلغ نطاق استخدام صواريخ "أتاكمز" 300 كيلومتر، وتتجاوز سرعتها القصوى 3675 كيلومترا/ساعة، وتوجه عن طريق الملاحة وبمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".

كان نظام أتاكمز أحد أكثر طلبات أوكرانيا إلحاحاً؛ بسبب مداه الطويل الذي من شأنه أن يضرب أهدافاً روسية بعيدة جداً لا يمكن مهاجمتها بسهولة.