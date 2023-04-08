للحفاظ على حياته.. "تاجر الموت" الروسي يقترح على ترامب اللجوء في روسيا

"من هنا يمكنك قيادة نضال الشعب الأمريكي".. دعوة غير متوقعة من تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت للرئيسِ الأمريكي السابق دونالد ترامب.

"بوت" وجَّه برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أن إدارة الرئيس بايدن لن تكتفي باقتياده إلى المحاكم والسجون بل تفضل إنهاء حياته.

واقترح بوت الملقب بـ"تاجر الموت" على ترامب اللجوء في روسيا، معتبرًا أن وجوده داخل الأراضي الأمريكية يشكل خطرًا على حياته.

ويعتزم "بوت" إرسال إرشادات إلى ترامب يشرح فيها طريقة التواصل مع إدارة السجن، وكيفية إيجاد لغة مشتركة مع النزلاء والحراس تساعده على البقاء حيًا في حال أودع السجن.

وكانت السلطات الأمريكية قدْ أفرجت عن "بوت" الذي تعتبره أحد أكبر مهربي الأسلحة في العالم ضمن صفقة لتبادل سجناء بعد نحو 14 عامًا قضاها خلف القضبان.