مخاطر الهجوم البري على غزة

هجوم إسرائيل البري المحتمل على قطاع غزة يبدو محفوفًا بالمخاطر والشكوك رغم التفوق العسكري النوعي الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إذ إن حماس لا تملك القوة الجوية وسلاح المدرعات المتوفرين لدى مهاجميها وهذا التفاوت الشاسع في المقدرات العسكرية بين الطرفين، من شأنه أن يمنح القوات الإسرائيلية فرصة كبيرة للاستيلاء على غزة.

إلا أن التقرير أشار إلى أن حماس استعدت منذ مدة طويلة لأي توغل إسرائيلي من خلال حفر شبكة أنفاق معقدة في أنحاء قطاع غزة، وذلك لتمكين مقاتليها من النجاة من القصف الجوي.

إضافة إلى ذلك فإن الكثافة السكانية العالية في القطاع تعطي الأفضلية لحماس، بالإضافة لحقول الألغام التي قد تشكل عائقًا آخر أمام الإسرائيليين، إذا اختارت حماس نسخ التكتيك العسكري الذي اتبعته روسيا مؤخرًا، لصد الهجوم الأوكراني المضاد.

التقرير بيَّن أن إسرائيل قد تقوم بتلغيم الأنفاق بدلًا من الدخول إليها، ولكن دون السيطرة الكاملة على الشبكة الموجودة تحت الأرض، التي تتمركز فيها على الأغلب قيادات حماس.

طلبُ إسرائيل من السكان المدنيين مغادرة شمال غزة يشير، وفق الصحيفة، إلى إستراتيجية من جانب آخر تتمثل بمحاولة تطهير القطاع الشمالي تمامًا من مقاتلي حماس، إلا أن الصحيفة تساءلت عن ما يمكن أن تقوم به إسرائيل بعد استيلائها على شمال غزة، إذ إنه من المنطق أن تتجه جنوبًا إذا ما أرادت تصفية حماس كقوة مسيطرة في غزة.