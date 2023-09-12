في مقدمتهم رونالدو.. تعرف على أفخم سيارات نجوم الكرة العالميين

ولع بالسيارات الفارهة والمميزة، لا تخطئه العين، لدى نجوم كرة القدم العالميين، والمعروفين بإنفاق الملايين في هذا المجال، وكأنه جزء رئيس من إطلالتهم، حتى تكتمل النجومية، والآن نأخذكم في جولة داخل مرائب السيارات الأكثر فخامة في عالم كرة القدم.

لا يمكن أن تكون البداية إلا من خلال الدون، عاشق السيارات، ولمَ لا، فكريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يمتلك مجموعة سيارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 18 مليون جنيه إسترليني.

فمن سيارته الـ Bugatti Chiron المقدرة بمليوني جنيه إسترليني، إلى الفيراري 599 GTO بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، وماكلارين سينا بـ 750 ألف جنيه إسترليني، يشتهر رونالدو بمحركاته باهظة الثمن. كما تشمل مجموعته من السيارات الفخمة أيضًا سيارتين من طراز رولز رويس: كولينان بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني وسيارة فانتوم دروبهيد كوبيه، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف جنيه إسترليني. إضافة إلى هدية صديقته جورجينا وهي رولز رويس ثالثة، طراز داون.

أما عروس سيارات رونالدو، فهي تلك النسخة النادرة من Bugatti Centodieci والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليون جنيه إسترليني. ويعتقد أنه هو واحد من 10 أشخاص فقط في جميع أنحاء العالم يمتلكون هذه السيارة الخارقة.

وفي مرآب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، سنشاهد أغلى سيارة جديدة في العالم، فقد اشترى إحدى النسخ الثلاث فقط من سيارة Boat Tail، بـ 22.3 مليون جنيه إسترليني، بينما يمتلك مغني الراب الملياردير جاي زي وزوجته نجمة البوب بيونسيه الثانية، فيما تعود النسخة الثالثة المصنعة من هذه السيارة لرجل أعمال متخصص في صناعة اللؤلؤ.

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