رئاسة روسيا لمجلس الأمن تثير غضب الغرب

بعد أيام من وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب.. حلفاء أوكرانيا الغربيون يثورون مجددًا، إثر تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي.

الحدث أثار غضبًا في أوكرانيا التي وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي الأمر بالسخيف ويكشف عن إفلاس تام للمؤسسة الدولية، فيما تعالت أصوات قلق جديد لدى الغربيين.

الولايات المتحدة الداعم الأكبر لكييف أعربت عن عدم تفاؤلها برئاسة روسيا لمجلس الأمن.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان، فإن المنصب سيمنح موسكو فرصة لمواصلة استخدام مقعدها لنشر معلومات مضللة وتشتيت الانتباه عن أفعالها وجرائم الحرب التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة في أوكرانيا.