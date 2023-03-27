شهادة أردوغان الجامعية تثير الجدل في تركيا.. ما القصة؟

تصريح لرئيس هيئة التعليم العالي السابق بشأن صحّة الشهادة الجامعية لأردوغان، أخذ الحيّز الأكبر من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

رئيس الهيئة السابق يوسف زيا أوزجان قال :كان هناك شيئان يثيران فضولي عندما كنت رئيساً؛ أحدمهما شهادة أردوغان الجامعية حيث سألت أصدقائي في جامعة مرمرة وأكدوا لي أنهم لم يجدوا اسمه في السجلات الجامعية.

التصريح هذا دفع جامعة مرمرة إلى إصدار بيان، وضّحت فيه أن أردوغان كان طالبا في الجامعة وأرفقت صورا لشهداته تأكيداً لذلك.

الموضوع أثار جدلاً كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ووصل إلى منابر السياسيين.

معلقون قالوا إن أردوغان ليس مضطرا لإثبات أمر كهذا، متهمين المعارضة بتشويه سمعته.