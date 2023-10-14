كيف خدعت حـماس إسرائيل قبل أن تشن هجومها المباغت؟

"رسائل مضللة على قنوات خاصة".. بهذه الطريقة خدعت حماس إسرائيل قبل أن تشن هجومها المباغت.

موقع "ذا بنزنس انسايدر" الأميركي قال، في تقرير له نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن حماس أوهمت إسرائيل بأنها لا تخطط لشن هجوم، من خلال نشر رسائل مضللة على قنوات خاصة، مع علمهم أن إسرائيل تراقب الوضع.

وقبل تنفيذهم للهجمات نشر عناصر حماس رسائل مضللة قالوا فيها إنهم لا يتحضرون لشن ضربة على إسرائيل، مع علمهم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب هذه الرسائل، وفقا لما قاله 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.

المسؤولون في تعدادهم للأسباب التي أدت إلى عدم توقع حدوث الهجوم، بينوا أن إسرائيل أخذت الرسائل على قيمتها الظاهرية، بالإضافة إلى فشل جهاز مخابراتها في التحقق من دقة الرسائل، إذ إن مسؤولي المخابرات لم يجتهدوا في مراقبة القنوات الرئيسية التي كان عناصر حماس يستخدمونها للتواصل.

الموقع أوضح، نقلا عن المسؤولين، أن إسرائيل اعتمدت بشكل مفرط على أجهزة المراقبة الموضوعة على الحدود الإسرائيلية مع غزة، والتي قامت حماس بتفكيكها بسرعة، ما سمح لهم بضرب القواعد العسكرية الإسرائيلية.